Atomkraftverket i Zaporizjzja er koblet på kraftnettet igjen

I en uttalelse bekrefter IAEA at anlegget torsdag midlertidig mistet kontakten med en strømledning.

Trolig dreide det seg om en høyspentlinje som brukes til å transportere strøm ut fra kraftverket, ifølge nyhetsbyrået AP. De to gjenværende reaktorene som fortsatt var i drift, ble koblet av strømnettet.

IAEA skriver at en annen strømlinje, som forbinder atomkraftverket med et annet kraftverk i nærheten, fortsatte å fungere. Denne linjen kan brukes til å transportere strøm inn på anlegget dersom dette trengs for å drive viktige kjølesystemer.

Senere på torsdagen ble kontakten med den utgående kraftlinjen gjenopprettet.

Atomkraftverket i Zaporizjzja kontrolleres av russiske styrker, men det er fortsatt ukrainske teknikere som drifter det.

De siste ukene har russiske og ukrainske styrker beskyldt hverandre for militære angrep på eller ved atomkraftverket. Situasjonen har utløst frykt for en mulig atomulykke.