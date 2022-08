Minst 29 døde etter oversvømmelser i Afghanistan

I de siste 24 timene rammet kraftig nedbør provinsene Parwan, Kapisa og Nangarhar. En talsmann for departementet for krisehåndtering, Mohammed Naseeb Haqqani, sier at minst 20 døde i Parwan, og 50 ble skadd. Fem døde i Karpisa og fire i Nangarhar, og i Parwan er minst 100 savnet.

Både hus, avlinger og veier ble skylt bort i de kraftige skybruddene, og redningsmannskaper er sendt for å lete etter savnede i gjørmete husruiner.

Mange titalls mennesker dør hvert år i Afghanistan på grunn av kraftig regnvær, særlig i fattige områder der skrøpelige hus lett raser sammen.

Siden Taliban for ett år siden tok makten i landet igjen, er utenlandsk nødhjelp og katastrofehjelp tørket inn. Vestlige land frykter at Taliban skal ta penger som blir sendt, og bruke dem til sine egne formål.