Russland leverer ekstra gass til Ungarn

Ungarns utenriksminister sa fredag handelssamtaler med Russland førte til en avtale der Gazprom skal levere «mer enn det som allerede er kontraktsfestet».

– Det er regjeringens plikt å sørge for trygg forsyning av gass til landet, og det lever vi opp til, skriver Tamas Mencer i departementet på Facebook.

I første omgang er det snakk om ekstra forsyninger i august, men det forhandles allerede om leveranser i september.

Utenriksminister Peter Szijjartos var i juli på et uanmeldt besøk til den russiske hovedstaden for å forhandle om mer gass.

Samtidig som Ungarn har sørget for økte forsyninger, har EU innført tiltak for å kutte 15 prosent av gassforbruket for å ta høyde for reduserte leveranser fra Russland og en energipriskrise i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina.