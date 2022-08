Ifølge en utenrikspolitisk analyse har det lenge vært tegn til at «Moskva søker noe større med sitt angrep».

Den finske ambassadøren til USA, Mikko Hautala – som tidligere har vært ambassadør i Russland – forteller at president Vladimir Putin har endret seg sammenlignet med høsten 2014, da han og Finlands president, Sauli Niinistö, møtte ham i Sotsji.

– Jeg tror han var litt mer pragmatisk på den tiden. Han ønsket å lytte og forstå andre perspektiver. Nå er han mer ideologisk, på en måte mer bestemt og litt mindre tolerant overfor ulike meninger. Han har bestemt at forholdet til Vesten er historie. Det er nesten ingenting å tape, sier Hautala i et intervju med Fox News.

Russland gjennomgår en forvandling

Hautala forteller at han ser at Russland nå gjennomgår en dyp forvandling som samfunn, et politisk system og en økonomi. Ifølge ham har det vært indikasjoner på dette i årevis.

– Hvis du ser på de siste ti årene, der jeg har vært veldig aktivt involvert med russere, har en av de viktigste funksjonene jeg har lagt merke til vært deres besettelse av historie og deres grenser, sier Hautala til magasinet Foreign Policy.

Hautala mener at i stedet for Europa og USA, vil Russland søke å samarbeide mer og mer med Kina og andre globale aktører i fremtiden.

Dette skiftet i utenrikspolitikken mener han er så dyptgripende at det overgår Putin selv. Selv om ting av en eller annen grunn skulle endre seg i Moskva, tror han at ideen om at Russland da ganske enkelt ville komme tilbake til fornuften, er altfor forenklet.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina.

Ser likheter med vinterkrigen

Hautala sier at han også ser likheter mellom krigen i Ukraina og den finske vinterkrigen initiert av Josef Stalin i 1940.

Putin, som Stalin, forventet først at hans krig bare skulle vare i uker, om ikke dager. Nå har ukrainerne, som finnene gjorde, motbevist disse oppfatningene.

I begge tilfeller har Kreml måttet betale en tung pris for feilberegningen.

– Jeg tror Stalin, før vinterkrigen, varen realist, sier Hautala, og legger til:

– Så, da krigen startet, ble han en maksimalist, så han ville ha hele Finland. Men først da det viste seg å være for kostbart og for risikabelt, gikk han med på fred.

Hautala understreker imidlertid at mentaliteten i Russlands ledelse nå er vesentlig forskjellig fra hva den var i Stalins tid. Han mener krigen i Ukraina kan ses mer presist som en del av Kremls langsiktige plan om å flytte fokus og samarbeid permanent bort fra Vesten.