Annenhver danske er villig til å endre atferd for klima

55 prosent svarer at de i høy grad eller i veldig høy grad er villig til å endre måten de lever på, for å begrense klimaendringene. Samtidig svarer 62 prosent at de er bekymret for klimaendringene.

45 prosent er i liten grad eller ikke villige til å endre måten de lever på.

Det kommer fram i en klimarapport fra Instituttet for Fremtidsforskning og Epinion i Danmark. Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av et spørreskjema som er sendt ut til et representativt utvalg av dansker.