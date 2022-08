Myndighetene i Butsja i Ukraina opplyste 8. august at de har talt opp 458 drepte i byen. Av disse var det 419 som trolig skal ha blitt skutt, torturert eller mistet livet som følge av stump vold.

64. motoriserte infanteribrigade deltok trolig i massakren og har i ettertid blitt hedret av Russlands president Vladimir Putin for «masseheltemot og tapperhet, utholdenhet og mot».

Nye opplysninger tilsier at den beryktede brigaden har mistet flere hundre soldater i kampene i Ukraina. Det skriver Radio Free Europe (RFE).

Høy dødsrate

Sjefen for den amerikanske etterretningstjenesten CIA, William Burns, estimerte i forrige måned at minst 15.000 russiske soldater har mistet livet, og at omtrent 45.000 har blitt skadet på den ukrainske slagmarken.

– Jeg tror det er trygt å foreslå at russerne sannsynligvis har blitt påført 70.000 til 80.000 tap over mindre enn seks måneder, sa talsmann for det amerikanske forsvarsdepartementet Colin Kahl 8. august, ifølge RFE.

Kahl presiserte at antallet dekker både drepte og skadde russiske soldater.

Radio Free Europe omtaler den 64. motoriserte infanteribrigade som et eksempel på de store tapene Russland har lidd det siste halvåret.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

«Minst flere hundre»

På brigadens base i Khabarovsk i Russland, omtrent 9000 kilometer øst for Ukraina, er det satt opp en minnevegg dedikert til de falne soldatene som har tjenestegjort i brigaden.

På veggen henger det bilder av 44 soldater.Sanitetssoldaten Aleksei Astashov har fotografert veggen og publiserte det på det russiske sosiale mediet VK.

Han forteller at soldatene ble drept i Kiev, Izium og Slovjansk i Ukraina.Vestlig etterretning anslår ifølge RFE at Russland har blitt påført større tap i disse områdene enn det de gjorde i løpet av hele den sovjetiske krigen i Afghanistan på 80-tallet.

Astashov forteller at brigaden hadde 1500 soldater da den ble utplassert. Siden da har de mistet til sammen «minst flere hundre», estimerer han overfor RFE.