Trump får hjelp av hiphop-advokat i etterforskning av valgpåvirkning

Advokaten Drew Findling skal bistå Trump i saker knyttet til storjuryen som etterforsker om han på ulovlig vis prøvde å påvirke valget i 2020 i delstaten Georgia.

Findling har tidligere representert stjerner som Cardi B, Migos og Gucci Mane, samt hiphop-komikeren Katt Williams. På Twitter omtaler advokaten seg som milliarddollar-advokat og han legger jevnlig ut bilder av seg selv og stjernene han forsvarer.

Samtidig har Findling tilbudt gratis hjelp til enhver kvinne som får problemer etter innføringen av Georgias nye og restriktive abortlov. Findling har også tidligere vært på kant med Trump.

Kalte Trump rasistisk og patetisk

I 2018 skrev advokaten at Trump var rasistisk og patetisk etter at den daværende presidenten hadde fornærmet basketballstjernen LeBron James.

Findling sier i en uttalelse at han lidenskapelig kjemper mot urettferdighet og vil gi Trump et sterkt forsvar i etterforskningen av valgpåvirkning.

– Jeg kan ha andre politiske syn enn mine klienter, men det endrer ikke mitt engasjement i å forsvare dem mot falske anklager, sier Findling.

Han kaller etterforskningen av Trump for politisk. Påtalemyndigheten i Fulton fylke har sagt at etterforskningen startet på grunn av telefonsamtalen mellom Trump og Georgias øverste valgansvarlige, den republikanske administrasjonsministeren Brad Raffensperger.

Den fant sted i januar i fjor og der ba Trump om hjelp til å gjøre om på resultatet i Georgia, en delstat Joe Biden vant i presidentvalget.

– Alt jeg vil gjøre er dette. Jeg vil bare finne 11.780 stemmer, som er én mer enn det vi har. Fordi vi vant delstaten, sier Trump i telefonsamtalen.

Raffensberger nektet å hjelpe presidenten.

Hektisk uke for Trump

Trump er under flere etterforskninger. Denne uka har FBI ransaket hjemmet hans i Florida på jakt etter graderte dokumenter, mens Trump i en annen sak tok det femte grunnlovstillegget i bruk og nektet å forklare seg under ed for New Yorks øverste justismyndighet.

Den saken dreier seg blant annet om påstander om at selskapet hans, Trump Organization, overdrev verdien av flere eiendommer for å villede långivere og oppga lavere verdier for samme eiendommer til skattemyndighetene.

I kjølvannet av ransakelsen av Trumps hjem i Florida, har USAs justisminister Merrick Garland bekreftet at han personlig godkjente at FBI skulle be om en ransakelsesordre. The Washington Post skriver at kilder sier agentene så etter graderte dokumenter knyttet til atomvåpen.