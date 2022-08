Taliban-topp drept i bombeangrep i Kabul

Ifølge Taliban-myndighetene dreier det seg om Rahimullah Haqqani. Talsmannen Bilal Karimi bekreftet dødsfallet og kalte Haqqani en «stor personlighet og akademisk figur.»

Karimi la til at det var et «brutalt angrep fra fienden» som sto bak, uten å utdype påstanden. Ingen har tatt ansvaret for likvideringen av Haqqani, men IS' afghanske fløy har angrepet både Taliban og sivile gjentatte ganger siden vestlige styrker trakk seg ut av Afghanistan for et år siden.

Taliban-krigere hindret journalister i Kabul fra å komme fram til åstedet, og de ville ikke utdype hva slags bombeangrep det dreide seg om, ei heller om andre var blitt drept eller såret.