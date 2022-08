Trump-venn ble republikanernes guvernørkandidat i Wisconsin

Valget kommer til å bli et av de mest betydningsfulle guvernørvalgene i høst, skriver amerikanske medier.

Michels er en forretningsmann som i en årrekke har støttet Republikanerne med penger. Han gikk seirende ut av et primærvalg som ble sett som en stedfortrederkrig mellom tidligere president Donald Trump og visepresident Mike Pence.

De støttet hver sin kandidat, men til slutt gikk Michels av med seieren foran Pence-kandidaten Rebecca Kleefisch. De to kandidatene mener begge at valget i 2020 var fikset, men bare Kleefisch ville avvise å gjøre om på godkjenningen av valgresultatet i delstaten i presidentvalget.

Michels har på sin side sagt at han holder alle muligheter åpne. Han har imidlertid ikke gått like langt som andre Trump-støttede kandidater, og svart vagt på spørsmål om hvorvidt han vil godkjenne et valgresultat i 2024 dersom Demokratene vinner og han er guvernør, skriver The Washington Post.