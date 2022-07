Det er planlagt en telefonsamtale mellom Blinken og Lavrov «de kommende dagene», bekrefter Blinken selv onsdag.

Det vil bli første gang siden Russland invaderte Ukraina 24. februar, at de to utenriksministrene snakker sammen. Det vil imidlertid ikke bli noen forhandlinger om Ukraina, understreker Blinken.

Utenriksministeren opplyser også at USA har tilbudt Russland en avtale om fangeutveksling for å kunne hente hjem basketballstjernen Brittney Griner og en annen fengslet amerikaner, Paul Whelan.

Fangeutveksling på bordet

Ifølge CNN har Biden-administrasjonen tilbudt å utlevere den fengslede russiske våpenhandleren Viktor Bout i bytte mot de to amerikanerne, som for tiden sitter fengslet i Russland.

Forslaget har angivelig fått støtte fra USAs president Joe Biden, som er ventet å overstyre eventuell motstand fra det amerikanske justisdepartementet, som generelt sett er imot fangeutvekslinger.

Russland har i en årrekke uttrykt interesse for løslatelsen av Bout, som soner en 25 års fengselsdom fra 2012, da han ble dømt for å planlegge å ulovlig selge våpen for millioner av dollar.

Bout er ofte blitt omtalt med kallenavnet «dødens kjøpmann».

Lange fengselsstraffer

Basketballstjernen Brittney Griner har sittet fengslet i Moskva siden 17. februar, etter at det ble funnet cannabisolje til e-sigaretter i bagasjen hennes. Russiske myndigheter mener hun prøvde å smugle en betydelig mengde av et narkotisk stoff, og Griner risikerer ti år i russisk fengsel.

Amerikaneren Paul Whelan ble på sin side dømt til 16 års fengsel i Russland i juni 2020 for spionasje. Whelan, som tidligere har tjenestegjort i det amerikanske marineinfanteriet, var anklaget for å ha skaffet seg gradert russisk informasjon.

Stort press

Biden-administrasjonen har vært under stort press for å sørge for utleveringen av Whelan og Griner til USA.

Det er ventet at den mulige fangeutvekslingen blir et tema under telefonsamtalen mellom Blinken og Lavrov.

Sist gang de to utenriksministrene snakket sammen, var 15. februar, ni dager før Russlands invasjon av Ukraina.