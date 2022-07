I tillegg til de 92 siktelsene opplyser lederen for etterforskningskomiteen, Alexander Bastrykin, til det statlige mediet Rossiiskaya Gazeta at 1.300 etterforskninger pågår. Det skriver BBC.

– Ukrainerne har vært involvert i forbrytelser mot menneskehetens fred og sikkerhet, sier Bastrykin i forbindelse med offentliggjøringen av siktelsene.

Han nevner også at 96 ukrainere, inkludert 51 kommandanter, er etterlyst av russiske myndigheter.

Vil opprette egen domstol

Bastrykin opplyser at Russland ser på mulighetene for å danne en internasjonal domstol støttet av tradisjonelle allierte av Russland, deriblant Iran, Syria og Bolivia. Han hevder at disse landene stiller seg i en «uavhengig» posisjon når det gjelder krigen i Ukraina

Både Syria og Iran stemte mot FN-resolusjonen om å fordømme den russiske invasjonen av Ukraina i mars. Bolivia valgte å ikke stemme.

På spørsmål om Russland kunne stilt seg bak en FN-støttet domstol svarer Bastrykin med å hevde at vesten støtter ukrainsk nasjonalisme og at det er svært usannsynlig at Russland kommer til å støtte til en slik domstol.

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har en rekke etterforskere i Ukraina. Domstolen beskriver Ukraina som et «kriminelt åsted».

Hevder masseødeleggelsesvåpen blir produsert

Ved siden av etterforskningene av ukrainske soldater, offiserer og politikere hevder Bastrykin Russland etterforsker det ukrainske helsedepartementet for å ha utviklet masseødeleggelses våpen. Russland kommer med anklagen uten å kunne fremlegge noe form bevis, skriver BBC.

Det er ikke kjent hva slags masseødeleggelsesvåpen Bastrykin mener Ukraina utvikler.

I Russland har det florert av konspirasjonsteorier som sier at Ukraina blant annet har utviklet supersoldater ved å genmodifisere soldater i laboratorium.

Ikke bare ukrainere

Fremmedkrigere fra Storbritannia, USA, Canada, Georgia og Nederland, som gikk inn i krigen på ukrainsk side, skal ifølge Bastrykin være under etterforskning av russiske myndigheter.

I juni ble to britiske og én marokkansk fremmedkrigere dømt til døden i en domstol opprettet av Russland-vennlige styrker i det østlige Ukraina. De tre mennene Aiden Aslin, Shaun Pinner og Brahim Saaudun er anklaget for å være leiesoldater, men britenes familier insisterer på at de er mangeårige medlemmer av det ukrainske militæret og derfor må regnes som vanlige soldater og behandles deretter.

Ukraina etterforsker

Ukraina driver på sin side egne etterforskninger mot russiske soldater. Tidligere denne måneden oppga ukrainske myndigheter ifølge BBC at de undersøker mer enn 21.000 krigsforbrytelser og andre lovbrudd som skal være utført av russiske styrker.

Den første krigsforbrytelsesrettssaken i forbindelse med invasjonen fant sted i mai. Da ble en russisk stridsvognkommandør dømt til livstid i fengsel for å ha drept en sivil ukrainer.