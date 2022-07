Skogbranner i California sprer seg raskt

Søndag spredte flammene seg nærmest ukontrollert til tross for at 2.000 brannmannskaper med fly og bulldosere forsøker å hindre brannen i år spre seg. I løpet av natt til søndag har flammene rammet nesten 58.000 mål skog.

Over 6.000 mennesker er blitt evakuert, et titalls hus er brent ned og flere tusen andre eiendommer står i fare for å bli flammenes rov.

Det er ekstremt tørt i områdene hvor det brenner, og i kombinasjon med uvanlig høye temperaturer har det skapt nærmest eksplosive forhold, ifølge brannmyndigheten i Mariposa fylke.

Brannen begynte som en buskbrann i Midpines i fylket Mariposa fredag.

Californias guvernør Gavin Newsom har erklært unntakstilstand i fylket på grunn av brannen og dens ringvirkninger.