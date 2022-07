Russlands mest moderne og mest avanserte stridsvogn, T-90M, har blitt observert en rekke ganger under invasjonen i Ukraina.

Stridsvognens sofistikerte teknologi har likevel ikke reddet den fra ukrainske angrep. Kort tid etter at den første T-90M ble oppdaget i april, la den ukrainske journalisten Andriy Tsapliyenko ut bilder stående foran de forkullede restene av en slik tanks.

Invasjon har senere blitt ledsaget av en jevn strøm med bilder av utbrente russiske stridsvogner. Noen ganger med toppen blåst av, andre ganger i brann med mannskapene fanget inne. Det melder den uavhengige avisen The Moscow Times.

Oryx, en etteretningsblogg som sporer russiske militærtap, har estimert at Russland har mistet 540 stridsvogner siden starten av angrepet i februar.

Klassisk russisk taktikk

James Lewis, analytiker ved Strategic and International Studies Institute i Washington D.C., forteller at russerne helt siden andre verdenskrig har hatt til vane å benytte seg av store stridsvognstyrker i krigssituasjoner.

– Russisk militærdoktrine har alltid vært å bygge og vedlikeholde et stort antall stridsvogner, forteller eksperten.

Landets tanksflåte, som utgjør rundt 2800 kjøretøy, består for det meste av moderniserte sovjetiske stridsvogner bemannet av mannskaper på tre.

Selv om ødeleggelsen av en stridsvogn ikke nødvendigvis betyr at mannskapet blir drept, har det også vært en høy andel skader blant russiske stridsvognsoldater.

Totalt seks prosent av Russlands dødsfall i Ukraina har vært blant soldater fra stridvognregimenter, ifølge det uavhengige mediet Mediazona.

Russlands store tap av stridsvogner har fått flere observatører til å stille spørsmål ved om militærkjøretøyet i det hele tatt har noen fremtid i moderne krigføring.

– De fleste av oss er enige om at Russlands tap er et tegn på manglende evne til å gjennomføre kombinerte operasjoner, ikke et generelt problem med stridsvogner, sier analytikere til The Moscow Times.

Bruker dem feil

Nick Reynolds, militærekspert ved Royal United Services Insitute i London hevder russerne mislykkes fordi de bruker fartøyene feil.

– Stridsvogner er ment å kjempe som en del av kombinerte formasjoner. Det gjør ikke Russland og da er det ikke spesielt effektivt, sier han til The Moscow Times.

I løpet av invasjonens første dager satt kolonner med russiske stridsvogner seg fast langs Ukrainas motorveier. Dette førte til at ukrainsk infanteri enkelt kunne uskadeliggjøre dem ved å bruke en rekke bærbare panservernraketter.

Tapet førte til at russerne så seg nødt til å utplassere eldre stridvognmodeller i Ukraina. Blant annet har den sovjetiske T-62S, som først ble tatt i bruk i 1961, blitt observert på slagmarken.

Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace sa i mai at synet av disse stridsvognene var intet mindre enn patetisk.