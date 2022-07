Den tragiske saken ble avgjort i domstolene allerede i juni, men den endelige dommen fra tingretten ble kunngjort mandag. En 38 år gammel mann ble sendt til tvungen psykisk behandling ved Niuvanniemi sykehus i Kuopio.

Dobbeltdrapet skjedde i en boligblokk i Rovaniemi i august i fjor, og ofrene var mannens fire år gamle datter og seks år gamle sønn.

Kvalt og knivstukket

Faren, som led av psykiske problemer, hadde lagt barna rundt klokken 21.00, skriver den finske avisen Ilta-sanomat.

På natten hadde han først kvalt datteren, som sov på sofaen, med en pute, før han hadde knivstukket henne flere ganger med en kjøkkenkniv. Deretter hadde han drept sønnen, som lå i sengen på soverommet, på lignende vis. Han bar så sønnen over på sofaen og la ham ved siden av datteren. Der la han også en teddybjørn

Mannen dekket likene med et teppe, ryddet opp og forlot leiligheten, og kjørte rundt i Rovaniemi en stund før han kom tilbake til leiligheten. Rundt klokken 05.00 sendte han meldinger til familiens Whatsapp-gruppe og sa at han hadde «syndet».

Dro til foreldrene

Broren til drapsmannen leste de rystende Whatsapp-meldingene med bekymring, og kontaktet ham. Broren trodde ikke på påstanden om at mannen hadde drept barna sine. Ifølge broren hadde han alltid vært en omsorgsfull far.

Drapsmannen hentet så broren sin hjemme hos foreldrene deres, og de kjørte sammen tilbake til leiligheten der barna hadde blitt drept.

Broren fortalte i retten at synet som møtte ham vil han aldri kunne glemme.

Broren kontaktet politiet umiddelbart, og drapsmannen ble pågrepet. Politiet forsøkte å gjenopplive barna mens de ventet på ambulansepersonell, dessverre uten hell.

Godt forhold til moren

Dommen viser at barna hadde bodd hos sin mor siden tidlig i 2019, da foreldrene hadde skilt seg.

Ifølge moren til de avdøde barna hadde forholdet mellom foreldrene holdt seg godt, og de hadde klart å bli enige om barnas saker. Moren fortalte at barna også hadde vært glade for å dra til faren sin og at hun ikke hadde noen grunn til å anta at barna ikke var trygge med han.