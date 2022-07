Etterlengtet framgang i samtalene mellom Russland og Ukraina om korn

Det blir nye samtaler neste uke, ifølge Tyrkias forsvarsminister. Tyrkia har sammen med FN jobbet for å få på plass en avtale om å frakte korn ut av Ukraina, som er en av verdens største korneksportører.

Russlands angrep på landet har bidratt til en global matkrise der flere hundre millioner mennesker trues av sult

Onsdag møttes militære delegasjoner fra Russland og Ukraina bak lukkede dører i Istanbul. Det var de første direkte samtalene mellom partene siden mars.

Samme kveld sa forsvarsminister Hulusi Akar at det blir nye møter.

– Det er enighet om at de russiske og ukrainske delegasjonene skal møtes igjen i Tyrkia neste uke, sier Akar.

Varsler signering

Målet med kornsamtalene er å få på plass en avtale som gjør at kornet kan fraktes ut fra ukrainske havner og trygt gjennom Svartehavet. Akar sier at delegasjonene er enige om «felles kontroller» ved havnene. De er også enige om metoder for å sikre at forsyningsrutene i Svartehavet er trygge, ifølge den tyrkiske forsvarsministeren.

– Et glimt av håp for å lette lidelsene og dempe sulten verden over, sier FNs generalsekretær António Guterres.

Han kaller framskrittene i Istanbul for avgjørende i arbeidet med å sikre trygg og sikker eksport fra Ukraina.

En endelig avtale om å få eksportert anslagsvis 20 til 25 millioner tonn korn som nå står fast i ukrainske havner, kan bli spikret neste uke, signaliserer Akar.

– På dette møtet, som vi skal holde neste uke, vil alle detaljene bli gjennomgått en gang til, og arbeidet vi har gjort, vil bli undertegnet, sa han.

Guterres sier at mer «teknisk arbeid» gjenstår, men at han er optimistisk med tanke på den varslede sluttspurten.

Forverret matkrise

Krigen i Ukraina har ført til økte matpriser over hele verden. Men den har også økt faren for sult i en rekke land, der blant annet konflikt og tørke fra før har skapt frykt for enorme sultkatastrofer. Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) sendte nylig ut akutt advarsel om global sultkrise.

346 millioner mennesker har ikke nok mat, ifølge ICRC.

– Væpnet konflikt, politisk ustabilitet, klimasjokk og indirekte følger av covid-19-pandemien har svekket evnen til å stå imot og reise seg fra sjokk. Ringvirkningene fra den væpnede konflikten i Ukraina har gjort en allerede kritisk situasjon enda verre, sa ICRC-sjef Robert Mardini tirsdag.

Ber om fredsforhandlinger

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba sa før samtalene i Istanbul at det er håp om å få på plass en avtale.

– Vi er to steg unna en enighet med Russland. Vi er klare til å eksportere korn. Vi er i siste fase av forhandlingene, og alt avhenger av Russland, sier Kuleba.

Han var imidlertid klar på at korneksporten fra det krigsherjede landet ikke vil bli gjenopptatt uten sikkerhetsgarantier for skipseiere, godseiere og Ukraina som nasjon.

Guterres minner om krigen som fortsatt herjer i Ukraina etter Russlands invasjon 24. februar.

– Folk dør fortsatt. Kampene raser fortsatt. Men de håpefulle nyhetene fra Istanbul viser viktigheten av dialog, sier Guterres og legger til:

– La oss inspireres av dette glimtet av håp for å lyse opp veien mot en desperat tiltrengt fremforhandlet løsning for fred i tråd med FN-charteret og folkeretten, sier generalsekretæren.