Virologer går ut med en bekymringsmelding rundt coronavirus-varianten BA.2.75, som er en undervariant av Omikron. Den skiller seg likevel såpass fra modervarianten at den har fått sitt eget kallenavn, «Centaurus», skriver The Guardian.

BA.2.75 ble først oppdaget i India tidlig i mai, og siden har antall smittetilfeller skutt i været. Virologer hevder nå at varianten sprer seg raskere enn BA.5 som for tiden dominerer i Norge.

En kentaur var å se på åpningssermonien under OL i 2004. Foto: Amy Sancetta / AP/NTB

Nå går myndigheter fra ti forskjellige land ut og bekrefter tilfeller av ferske BA.2.75, deriblant Storbritannia, USA, Australia, Tyskland og Canada.

Virologene spesifiserer ikke hvorfor den har fått kallenavnet «Centaurus», som referer til et stjernebilde og til fabeldyret Kentaur, et vesen fra gresk mytologi som er delvis hest og delvis menneske.

FHI fotfølger viruset fremdeles

Overlege ved Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland bekrefter overfor ABC Nyheter at FHI driver med sekvensering for full maskin, og at varianten så langt ikke er bekreftet i Norge. Sekvensering referer til kartleggingen av virusets DNA og egenskaper.

– Det er ikke oppdaget tilfeller i Norge. Vi har høy dekning av sekvensering og trapper ikke ned, sier Aavitsland til ABC Nyheter.

Ifølge FHI-overlegen er det vanskelig å si om varianten allerede er i Norge, men for tiden er det BA.5 som dominerer det norske smittebildet.

Forrige uke gikk FHI ut og kunngjorde at den pågående smittebølgen i Norge forhåpentligvis er i ferd med å snu, men understreket at situasjonen fremdeles er usikker.

– Situasjonen er fortsatt uforutsigbar, og nye varianter kan endre situasjonsbildet. Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, for utbrudd og for større sykefravær, skrev FHI i sin ukentlige rapport.

Antallet coronainnleggelser på sykehusene har i flere uker økt, mens antallet overføringer til intensivavdeling har vært stabilt.

(Saken fortsetter under bildet)

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Denne varianten er et «wildcard»

Verdens helseorganisasjon følger nøye med på den ferske «Centaurus»-varianten, som de antar vil kunne ta over for dominerende BA.5.

– Det er vanskelig å forutse hvordan en variant vil oppføre seg, og denne er et slags «wildcard» grunnet kombinasjonen av egenskaper, sier virolog Tom Peacock ved Imperial College London til The Guardian. Det var han som først oppdaget og identifiserte Omikron-varianten i november 2021.

Peacock mener at spredningen i India er et tydelig tegn på at varianten trolig vil kunne ta over og bli dominerende verden over. Professor i molekylær biologi og immunologi ved University of Missouri’s school of medicine, Marc Johnson, sier at det er uklart om varianten gir forverret sykdomsbilde enn tidligere varianter.

– Vi har grunn til å være bekymret, ja, men det er ingen grunn til panikk, sier Johnson til amerikanske MedPage.

Johnson tror det er sannsynlig at varianten vil ta over, men anser det som usannsynlig at den vil forårsake slike smittebølger lik de vi så med Omikron.