Iranske myndigheter har svart på påstanden fra Washington om at Russland ønsker å kjøpe iranske droner til bruk i Ukraina. Ifølge Iran har det ikke skjedd en betydelig endring i samarbeidet mellom landene som følge av krigen i Ukraina.

– Teherans stilling til krigen er klar og er blitt uttalt offentlig mange ganger, sier talsmann Nasser Kanani i det iranske utenriksdepartementet.

Iranske myndigheter har sagt at de er imot krigen og bedt om en politisk løsning, samtidig som de har lagt deler av skylden på USA og utvidelsen av Nato.

– Påstanden fra amerikanske tjenestemenn kommer mens USA og europeerne i flere år har gjort land, blant annet i Vest-Asia, til lagre for sine dødelige våpen, sier Kanani.

John Kirby, som er talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd, sier derimot at droneavtalen viser at Iran er villig til å støtte Russlands krig i Ukraina. Neste uke skal Vladimir Putin til Iran for å møte president Ebrahim Raisi.

– Det var viktig å gjøre det kjent for verden at vi vet at Russland trenger dette. De ruster opp i et stadig høyere tempo, sier Kirby.