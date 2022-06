Putin avviser ansvar for rakettangrep mot kjøpesenter

– Hæren vår går ikke til angrep på noen som helst slags sivil infrastruktur. Vi har full kunnskap om hva som ligger hvor, sa Putin på en pressekonferanse i Turkmenistans hovedstad Asjkhabad sent onsdag kveld.

– Ingen av oss skyter på måfå som det der. Det skjer vanligvis basert på etterretningsopplysninger om mål og med høypresisjonsvåpen. Jeg er overbevist om at alt ble gjort på nøyaktig samme måte i dette tilfellet, sa den russiske presidenten.

Ukraina har anklaget Russland for å ha truffet kjøpesenteret mandag med en rakett og har publisert bilder og videoopptak fra et kamera i nærheten. De viser det som skal være et rakettnedslag i bygningen.

Russland avviser anklagene og har tidligere i uken hevdet at raketten traff et våpenlager i nærheten av kjøpesenteret, og at en brann deretter spredte seg til kjøpesenteret som følge av at ammunisjon gikk i luften. Russland har også hevdet at kjøpesenteret ikke var åpent. Ukrainske myndigheter har anslått at det var mellom 200 og 1.000 personer på senteret. Minst 18 er bekreftet drept og 59 såret.