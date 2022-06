Kilde: Suu Kyi er ved godt mot etter å ha blitt flyttet til fengsel

– Hun er som før og er ved godt mot, sier kilden som ikke ønsker å bli navngitt.

– Hun er vant til å håndtere enhver situasjon med ro, legger vedkommende til.

Tidligere torsdag meldte militærjuntaen at Suu Kyi er flyttet til en enecelle i et fengsel etter å ha tilbrakt et års tid på ukjent sted.

– I tråd med straffeloven har hun sittet i enecelle i fengsel siden onsdag, opplyser juntaens talsmann Zaw Min Tun torsdag.

Det har tidligere ikke vært kjent hvor Suu Kyi har sittet innesperret. Etter at hun ble pågrepet under militærkuppet 1. februar i fjor, ble hun først satt i husarrest i sin egen bolig. Senere ble hun flyttet til minst ett annet oppholdssted, og i om lag et år er hun blitt holdt innesperret på hemmelig sted i Naypyidaw.

Det er blitt antatt at stedet lå på en militærbase.

Dømt til elleve års fengsel

Juntaen anklager Suu Kyi for en lang rekke lovbrudd, blant annet korrupsjon. Hun er allerede dømt til elleve års fengsel for det juntaen hevder er ulovlig import og besittelse av walkietalkier, samt brudd på koronarestriksjoner under valgkampen i 2020. Forsvarerne har fått forbud mot å snakke med journalister, og journalister er blitt nektet adgang til rettssakene.

Partiet til Suu Kyi vant valget overlegent, og kuppet skjedde like før innsettelsen av den nye nasjonalforsamlingen.

Over 11.000 politiske fanger

Mange andre prodemokratiske politikere er også pågrepet, og ifølge en organisasjon for politiske fanger sitter det nå 11.174 mennesker innesperret i Myanmar for å være motstandere av militærjuntaen.

Suu Kyi fylte 77 år sist søndag. Hun har tidligere sittet innesperret i 15 år, for det meste i husarrest i sitt hjem i Yangon. Hun ble løslatt etter at den daværende militærjuntaen lovet demokratiske reformer.

Men nå er landet igjen styrt av generaler, som anklages for enda mer undertrykkelse enn i den forrige perioden de hadde makten.