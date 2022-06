En russisk spion som viste seg å være ansatt hos den russiske etterretningstjenesten GRU har blitt avslørt.

Mannen skal ha prøvd å infiltrere Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC), skriver den nederlandske etterretningstjenesten AIVD i en pressemelding.

Utga seg for å være brasilianer

Russeren, som egentlig heter Sergej Vladimirovitsj Tsjerkasov, utga seg for å være en brasilianer under navnet «Victor Muller Ferreira», skriver Business Insider.

Han skal ha forsøkt å få en praksisplass ved ICC da han ble avslørt av AIVD. Etterretningstjenesten mener mannen utgjorde en potensielt «svært høy trussel» mot sikkerheten og integriteten til internasjonale organisasjoner.

– På bakgrunn av dette ble etterretningsoffiseren nektet inngang til Nederland i april og erklært uønsket. Han ble sendt tilbake til Brasil på den første flyvningen ut, skriver AIVD i en pressemelding.

ICC etterforsker krigsforbrytelser i Ukraina

Det er ICC som er ansvarlig for å stille krigsforbrytere for retten, og allerede i begynnelsen av krigen kunngjorde ICC-aktor Karim A. A. Khan, at de sto klar til å etterforske krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd i Ukraina.

I april besøkte Khan byen Butsja i Ukraina, hvor det har kommet meldinger om flere grove krigsforbrytelser begått av Russland.

– Ukraina er et åsted for forbrytelser. Vi er her fordi vi har grunn til å tro at det er begått forbrytelser som faller innenfor domstolens jurisdiksjon, sa Khan den gang.

Hvis den russiske spionen hadde lyktes med å få praksisplass hos ICC ville han vært i stand til å samle etterretning, rekruttere kilder, og til og med få tilgang til ICCs digitale systemer, skriver AIVD.