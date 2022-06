Biden: Vesten skal bygge siloer for å få blokkert korn ut av Ukraina

Den russiske blokaden i Svartehavet har ført til at Ukrainas eksport av korn sjøveien er blitt blokkert. Eksportstansen truer matsikkerheten i hele verden, og Russland er blitt anklaget for utpressing og å bruke sult som våpen.

Biden ga Russlands president Vladimir Putin skylda for høye matvarepriser i USA og advarte at planene for å få fortgang i korneksporten vil ta tid.

– Jeg jobber tett med våre europeiske partnere for å få 20 millioner tonn med korn som er fastlåst i Ukraina, ut på markedet for å hjelpe til med å senke matvareprisene, sa Biden i en tale til en fagforeningssamling i Philadelphia tirsdag.

Biden sa at alternativ eksport via land blir vanskelig på grunn av systemforskjeller mellom jernbanen i Ukraina og i nabolandene.

For å hjelpe på flaskehalsen skal de vestlige landene bygge «midlertidige siloer ved grensene til Ukraina, inkludert i Polen, så vi kan overføre det til de siloene, over til biler i Europa, og få det ut til havet og ut i verden», sa Biden.