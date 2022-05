– Vi overgir oss ikke, ble det ropt fra folkemengden.

Lørdagens markering skjer i en helt ny politisk situasjon i provinsen, som sammen med Storbritannia utgjør Det forente kongedømmet. Valget på ny folkeforsamling tidligere i måneden endte med at det nasjonalistiske pro-irske partiet Sinn Féin for første gang fikk fleste stemmer. Helt siden opprettelsen i 1921 har probritiske unionister hatt flertall.

Å få på plass en ny regjering etter valget har imidlertid vist seg vanskelig.

Til tross for at den politiske situasjonen er fastlåst, var deltakerne i markeringen lørdag optimistiske og stemningen var avslappet. De fremmøtte ga uttrykk for at krangelen om den såkalte Nord-Irland-protokollen ikke overskygget feiringen.

Situasjonen etter brexit var imidlertid et tilbakevendende tema hos dagens talere, og ble omtalt som en av de store truslene mot Nord-Irland i Det forente kongedømmet.

Oransjeordenens leder Mervyn Gibson oppfordret til samhold blant unionistene og gikk hardt ut mot USAs president Joe Biden og kongressrepresentanten Richard Neal i sin tale.

Gibson tok imidlertid til orde for kompromiss for å sikre stabilitet i Nord-Irland.

– Vi lever ikke i en verden som er slik vi skulle ønske at den var. Vi lever i en verden med dagens virkelighet, som har sine utfordringer for denne generasjonen, sa han.

Flere amerikanske politikere har i klare ordelag advart britiske myndigheter om å droppe Nord-Irland-protokollen, siden de frykter det kan føre til en hard grense mellom Irland og Nord-Irland. Frykten er at det kan føre til at konflikten i området blusser opp igjen.