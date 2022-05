Ukraina frykter å bli omringet i Donbas

I verste fall kan de siste soldatene som holder stand i Luhansk ende opp som dem som ble igjen i den beleirede byen Mariupol i ukevis før de til slutt overga seg, er bekymringen. Det skriver Reuters.

En ukrainsk tilbaketrekking vil gjøre at Russland og president Vladimir Putin kommer nærmere målet om å kapre hele Donbas-regionen. Russiske styrker har gjort framskritt i Luhansk og Donetsk samtidig som de har bombet landsbyer til ruiner.

Luhansks guvernør Serhij Hajdaj sier at russiske styrker har tatt seg inn i Sievjerodonetsk, den største byen i Donbas som Ukraina fortsatt har kontroll over, etter å ha forsøkt å omringe ukrainske styrker der i flere dager.

Ifølge Hajdaj er 90 prosent av bygningene i byen skadd.

– Russerne vil ikke være i stand til å ta over Luhansk i løpet av de neste dagene, slik analytikere har forutsett. Vi vil ha nok styrke og ressurser til å forsvare oss. Det er imidlertid mulig at vi, for å unngå å bli omringet, vil bli nødt til å gjøre retrett, skriver Hajdaj på Telegram.

Separatiststyrker i Øst-Ukraina hevdet fredag at de hadde tatt full kontroll over den strategisk viktige byen Lyman. Byen ligger langs en vei som fører til viktige byer som fortsatt er under ukrainsk kontroll.