Under et besøk i Japan sa Biden at Kina «flørter med fare» om de skulle våge seg til å angripe Taiwan.

– Det er forpliktelsen vi har pålagt oss selv, sa han da han ble spurt om USA ville agere militært om Kina prøver å ta kontroll over Taiwan med makt.

– Vi sluttet oss til ideen om Ett Kina, men en forestilling om at dette kan oppnås ved maktbruk, er bare ikke aktuelt, understreket han.