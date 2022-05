Russlands visestatsminister på besøk i Ukraina

Regionen rundt havnebyen ved samme navn vil få «en verdig plass i vår russiske familie», uttalte Marat Khusnullin under besøket, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

Russland innførte 1. mai russiske rubler som offisiell valuta i Kherson-regionen. For noen dager siden uttalte regionale myndigheter, innsatt av Russland, at planen er å be Moskva om få bli del av Russland.

Tidligere denne måneden uttalte den russisk-innsatte nestlederen i Kherson, Kirill Stremousov, at det verken vil bli holdt noen folkeavstemning eller gjort forsøk på å etablere regionen som egen republikk.

Han forklarte at folkeavstemning er uaktuelt, og viste til at en tilsvarende folkeavstemning på Krim-halvøya, etter den russiske annekteringen av halvøya i 2014, ikke er blitt internasjonalt anerkjent.

Ukrainske myndigheter er overbevist om at det de kaller russifisering av Kherson-regionen, ikke vil lykkes.