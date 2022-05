Kommandør: Sivile strømmer til det beleirede stålverket i Mariupol

– Det er flere tilfluktsrom som sivile har brukt, som har blitt ødelagt. Disse folkene kommer til oss, sier kommandøren Serhij Volyna til avisa.

Han leder en marineenhet blant styrkene som har forskanset seg ved stålverket. Det er under stadige angrep fra russiske styrker. Ifølge Volyna er det få plasser igjen i Mariupol, som har vært beleiret siden starten av mars, der sivile kan søke tilflukt.

De siste dagene har styrkene som forsvarer Azovstal lagt ut videoer som viser hvor dårlig stilt det er der for de sivile, særlig kvinner og barn.

Flere forsøk på evakuering ut av byen og stålverket har strandet.

– Antallet mennesker endrer seg og stiger dag for dag. Vi har for lengst overgått definisjonen av en humanitær katastrofe, sier Volyna.

En av New York Times-journalistene som har skrevet saken, har lagt ut flere sitater fra Volyna på Twitter. Blant annet skal kommandøren ha sagt at styrkene ikke får gitt medisinsk hjelp til verken sårede soldater eller sårede sivile.

– Det finnes ikke noe medisin i det hele tatt. For å gi deg et bilde på det: Leger vasker brukte bandasjer for å bruke dem på nytt, siteres Volyna på.

Videre heter det at det er vanskelig å kalle «det de har» for mat, og at vannet knapt kan sies å være drikkelig.