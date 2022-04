Angrep mot Kyiv mens Guterres besøkte byen

Flere mennesker er såret, blant dem en person som mistet et bein, og flere ble fanget under ruinene, ifølge redningsmannskaper.

De sier at et av angrepene rammet en 25 etasjer høy boligblokk vest i byen. To etasjer ble delvis ødelagt, og AFP-korrespondenter så også en lavere bygning i flammer.

Angrepet fant sted i sentrum av hovedstaden samtidig som FNs generalsekretær António Guterres besøkte byen.

Guterres og hans team er i sikkerhet, opplyser en talsperson for FN.

– Det er en krigssone, men det er sjokkerende at det skjedde så nært oss, sier Saviano Abreu, talsmann for FNs nødhjelpskontor, som følger Guterres på reisen.

Abreu utdyper ikke hvor nær de var åstedet for angrepet. Det rystet Kyiv under en time etter at Guterres hadde møtt pressen sammen Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 3,5 kilometer unna.

– Vil ydmyke FN

– I dag, rett etter at vi var ferdige med møtet i Kyiv, fløy russiske raketter inn i byen. Fem raketter, sier Zelenskyj.

– Og dette sier mye om det russiske lederskapets forsøk på å ydmyke FN og alt organisasjonen står for, sier den ukrainske presidenten.

– Gjennom denne avskyelige og barbariske handlingen viser Russland nok en gang hva slags innstilling de har til Ukraina, Europa og verden, tvitrer utenriksminister Dmytro Kuleba.

Bygning i flammer

Hovedstaden har vært relativt forskånet for krigshandlinger i flere uker. AFPs korrespondenter så en bygning i flammer og et stort antall politi og redningsmannskaper i området.

– Fienden angrep Kyiv med artilleri i kveld. To eksplosjoner i bydelen Sjevtsjenko, sa Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko i en melding på Telegram.

«Postkort fra Moskva?»

Mikhail Podoljak, rådgiveren til Ukrainas president, omtaler angrepene slik:

– Rakettangrep i sentrum av Kyiv under det offisielle besøket fra António Guterres, tvitrer han.

– Dagen før satt han ved det lange bordet i Kreml, og i dag er det eksplosjoner over hodet hans. Postkort fra Moskva? Husker dere hvorfor Russland fortsatt sitter i FNs sikkerhetsråd? fortsetter han.

Eksplosjonene utgjør tilsynelatende et av de største angrepene på Kyiv siden russiske styrker trakk seg ut av området rundt hovedstaden for omkring en måned siden. Stadig flere innbyggere har de siste ukene vendt tilbake til Kyiv, der kafeer og butikker har gjenåpnet.

Angrep flere steder

Flere mål på tvers av Ukraina ble truffet torsdag, fra Polonne i vest, Tsjernihiv mot grensa til Hviterussland i nord og Fastiv, et viktig knutepunkt for jernbanenettverket i landet, som ligger sørvest for Kyiv.

I sør ble både Odesa og Mykolajiv beskutt med raketter, ifølge det ukrainske forsvaret.

– Mykolajiv ble igjen truffet av flere raketter, opplyser militærdistriktet sør i Ukraina. De sier titalls boliger, biler og butikker ble påført skader.

Det er også meldt om eksplosjoner i Odesa, men sjefen for den lokale militæradministrasjonen, Serhij Bratsjuk, sier det lokale luftforsvaret hadde situasjonen under kontroll.

Russiske påstander

Samme dag sa det russiske forsvarsdepartementet at deres luftstyrker har beskutt 76 militære mål i Ukraina. To ammunisjonslagre og flere styrkekonsentrasjoner og militærkolonner ble truffet, hevder talsmann Igor Konasjenkov.

Ifølge ham ble flere enn 320 ukrainske soldater ble drept eller såret. Det har ikke vært mulig å få uavhengig bekreftelse av de russiske påstandene.