Bedre resultat enn ventet for presset Spotify

Spotifys aksje har falt med over 50 prosent siden årsskiftet. I første kvartal 2022 kan selskapet imidlertid vise til en omsetning på 26,4 milliarder kroner, mot 20,5 milliarder i fjor. Analytikerne hadde i snitt ventet seg en omsetning på 25,4 milliarder.

Resultatet gjorde utslag på børsen i New York. Ved handelsslutt var Spotify-kursen ned 12,4 prosent. Pilen pekte imidlertid opp igjen i etterhandelen, der den etter to og en halv time hadde hentet seg inn rundt 2 prosent.

Tross et underskudd på 59 millioner kroner er det en merkbar forbedring fra tilsvarende periode i fjor, da Spotify gikk 136 millioner i minus. Her hadde analytikerne ventet at selskapet skulle gå nærmere 600 millioner kroner i minus.

Antallet betalende abonnenter ligger på 182 millioner, lavere enn selskapets forventning om 183 millioner. Noe av dette skyldes imidlertid at Spotify mistet 1,5 millioner abonnenter da de trakk seg ut av Russland. Antallet brukere har vokst til 422 millioner i første kvartal, mot 406 millioner i fjerde kvartal 2021. Annonseinntektene har vokst med 60 prosent, mye takket være Spotifys store podkastsatsing.

Spådommene for andre kvartal er mer forsiktige. Global usikkerhet og stengt virksomhet i Russland gjør at selskapet venter å gå 1,9 milliarder kroner i minus i andre kvartal, hvorav 488 millioner forklares med uheldige valutasvingninger.