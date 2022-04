Noen elsker oppmerksomhet på bursdagen sin, mens andre helst ikke ønsker at søkelyset skal settes på dem. Amerikanske Kevin Berling fra Covington i Kentucky tilhører definitivt sistnevnte kategori. Han har nå vunnet et søksmål mot sin tidligere arbeidsgiver, Gravity Diagnostics, som han anklaget for diskriminering og for å ha utløst flere panikkanfall, ifølge britiske BBC.

Det hele startet i 2019 da Berling eksplisitt skal ha bedt sjefen sin om at arbeidsplassen ikke holdt en overraskelsesfest for ham, noe de har hatt tradisjon for å gjøre for ansatte. Grunnen var at han slet med flere angstlidelser og fryktet et slikt oppstuss ville fremprovosere ubehagelige barndomsminner.

Fremprovoserte panikkanfall

Berling ble mildt sagt overrasket da kollegaene, til tross for ønsket, plutselig dukket opp for å feire ham i lunsjen en augustdag i 2019. Sjokket fremprovoserte et panikkanfall og han forlot raskt den provisoriske festen og endte opp med å spise lunsjen sin i bilen.

Ifølge rettspapirene ble han konfrontert og kritisert da han kom tilbake på jobben, noe som utløste nok et panikkanfall. Berling ble kritisert for å ha «stjålet gleden fra sine kollegaer» og at han «oppførte seg som en liten jente». Etter dette nye panikkanfallet ble han sendt hjem og holdt seg hjemme de neste dagene.

Uken etter kom den største overraskelsen, da han fikk sparken fra jobben, med begrunnelse i at han «skapte et utrygt arbeidsmiljø». Berling saksøkte så selskapet for diskriminering med bakgrunn i hans funksjonsnedsettelse.

Arbeidsgiver står på sitt

Selskapet Gravity Diagnostics hevder fortsatt at de ikke har gjort noe galt.

– Mine ansatte var ofrene i denne saken, ikke saksøkeren, sier Julie Brazil, en av lederne i selskapet til den lokale nyhetskanalen Link NKY.

Retten i Kentucky brukte to dager på saken og var ikke enige i selskapets vurderinger. Berling ble tilkjent en erstatning på 450.000 dollar, tilsvarende 4 millioner kroner for den mentale påkjenningen og tapt inntekt.

Varsler anke

Gravity Diagnistics har varslet at de kommer til å anke saken. Berlings advokat sier selskapet ikke har noen bevist for at han oppførte seg truende.

– Han hadde et panikkanfall. Det er alt. Og fordi representantene fra Gravity Diagnostics ikke forsto hans panikk-respons og ble overrumplet av denne responsen, så antok de at det var truende, sier advokat Tony Bucher til BBC.

– Å anta at personer med mentale utfordringer er farlige uten bevis for noen voldelig adferd, er diskriminerende, slår han fast.

Ifølge tall fra amerikanske myndigheter lider 40 millioner amerikanere, om lag 20 prosent av befolkningen med en eller annen form for angstlidelse. FHI rapporterte i 2019 at i den norske befolkningen vil en av fire rammes av en angstlidelse en eller annen gang i løpet av livet.