Zelenskyj har diskutert Mariupols skjebne

– Detaljene kan ikke offentliggjøres nå, men vi gjør alt vi kan for å redde våre folk, sa Zelenskyj i sin tale til nasjonen natt til lørdag.

Andre steder sør i Ukraina, som i okkuperte områder rundt Kherson og Zaporizjzja, terroriserer russiske soldater sivilbefolkningen og leter etter enhver som er tilknyttet hæren eller styresmaktene.

– Okkupantene tror dette vil gjøre det lettere for dem å kontrollere dette territoriet. Men de tar feil. De lurer kun seg selv, sa presidenten.

– Problemet deres er ikke at de ikke aksepteres av aktivister, veteraner og journalister. Russlands problem er at det ikke blir akseptert, og aldri vil bli, av hele det ukrainske folket. Russland har tapt Ukraina for alltid, la han til.

Zelenskyj sa i samme tale at det er vanskelig å forutsi hvor lenge krigen vil vare.