Ifølge ukrainske myndigheter ble over 50 mennesker drept og rundt 300 såret i rakettangrepet, som både ukrainske myndigheter og vestlige land anklager Russland for å stå bak.

Lørdag ble det klart at stasjonen ikke lenger kan brukes. Evakueringene vil i stedet fortsette fra andre byer i fylkene Donetsk og Luhansk, der det er ventet en kraftig militær opptrapping de neste dagene.

Guvernøren i Luhansk Serhij Gajdaj oppfordret igjen folk til å evakuere lørdag. Han advarer om at det vil komme flere russiske angrep og at flere russiske soldater er på vei til området.

Gajdaj opplyser på ukrainsk fjernsyn at 30 prosent av innbyggerne fortsatt befinner seg i byer og landsbyer i området, melder Reuters. Frykten er stor for at russiske styrker vil forsøke å omringe regjeringskontrollerte områder og beleire dem, slik at det kan oppstå en lignende situasjon som i havnebyen Mariupol, der tusenvis av innbyggere er drept og mesteparten av bygningene er ødelagt.

Russland erklærte før invasjonen de to ukrainske fylkene Luhansk og Donetsk som uavhengige republikker. De to fylkene har siden 2014 vært delvis kontrollert av russiskstøttede separatister.