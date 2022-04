Frankrikes president Emmanuel Macron har hatt en rekke telefonsamtaler med Vladimir Putin siden krigen begynte, noe Macron mener er helt avgjørende. De skal så langt ha snakket 16 ganger over telefonen siden nyttår, skriver det flerspråklige kringkastingsselskapet Euronews.

Den polske statsministeren Mateusz Morawiecki er svært kritisk til den åpne linjen, som han mener er «som å forhandle med nazistene».

– Ville du ha forhandlet med Hitler? Eller Stalin? spør Morawiecki.

– Hvor mange ganger har du forhandlet med Putin?

Den polske statsministeren stiller seg tvilende til hva Frankrike oppnår ved å holde en åpen linje til den russiske presidenten.

– President Macron, hvor mange ganger har du forhandlet med Putin, og nøyaktig hva har du oppnådd med det? spør statsministeren.

Den franske regjeringen forsvarer den åpne linjen ved å vise til at de har forhandlet fram humanitære korridorer i Ukraina, og aktivt forsøkt å fremforhandle en våpenhvile.

Sist Macron og Putin snakket var 22. mars, hvor den franske presidenten forsøkte å kartlegge betingelsene for en våpenhvile. De to kom ikke til enighet.

Ifølge Kreml har de to landslederne «en detaljert utveksling av synspunkter på Ukraina-situasjonen, deriblant om de pågående forhandlingene mellom ukrainske og russiske representanter».

Den franske presidenten var på besøk i Moskva 7. februar. Foto: Sputnik/Kreml/AP/NTB

Det franske valget

Nylig gikk startskuddet for det franske presidentvalget, og den sittende presidenten leder de foreløpige meningsmålingene.

Meningsmålinger viser at de fleste velgerne tror Macron kommer til å ta seg til andre runde uten problemer. De viser også at et flertall antar at han vil bli gjenvalgt som president i andre runde 24. april, uansett hvilken motkandidat han får.

Men det franske folke er lite interessert.

Avisen Le Monde har i en leder advart mot at det brer seg «en farlig apati» i en tid preget av krig.

– Når vi ser en så svak interesse for valget, der en firedel av franskmennene fortsatt kan ombestemme seg, så kan mye skje de to neste ukene, sa Frederic Dabi fra gallupinstituttet IFOP nylig i et TV-intervju.