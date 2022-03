– Alt dette kunne vært løst tidligere, i hovedsak gjennom diplomatiske kanaler og kanskje en mindre form av maktbruk, men det skjedde ikke, og det er en feil fra alle hold, sier Aleksandrov, som var stabssjef for en av lederne i Donetsk-republikken fram til 2015.

Han mener Moskva aldri visste hvordan de skulle forholde seg til Ukraina i kampen om å beholde de to russiskstøttede separatistrepublikkene Donetsk og Luhansk.

– Moskva reagerte alltid seint, og fikk aldri kontroll over situasjonen. Det var en feil, og vi lider nå under konsekvensene, sier Aleksandrov.

Han mener utsiktene til de to republikkene er usikre når konflikten er over, ettersom han tviler på at Russland har ressursene til å kontrollere hele Ukraina.