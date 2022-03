Løytnant hevder Russland har brukt fosforbombe mot ukrainske styrker

Den ukrainske løytnanten har tatt bilder som viser et nedslag. Bildene sendte han til BuzzFeeds Ukraina-korrespondent Christopher Miller mens de to snakket på telefon. Løytnanten betegner ifølge Miller situasjonen som «galskap», skriver The Guardian , som siterer meldinger fra Miller på Twitter.

– Den ukrainske løytnanten sa til meg at stillingene hans blir angrepet av russisk artilleri 14 timer hver dag. Det har resultert i 13 sårede ukrainske soldater bare i dag, fortalte han. «Jeg vet ikke hvor mye lenger vi kan fortsette», sa han og ba om at jeg viser disse bildene og sier de trenger hjelp, skriver Miller selv på Twitter.

Meldingene er ikke bekreftet, men det er ikke første gang at Ukraina har hevdet at Russland har brukt fosforbomber under invasjonen. Tidligere i uken sa president Volodymyr Zelenskyj til Natos ledere at Russland har brukt denne type bomber i Ukraina. Påstanden ble avvist av Kremls talsmann Dmitrij Peskov.

Internasjonal lov forbyr bruken av fosforbomber i befolkede områder, men det er tillatt å bruke dem i åpent landskap, der kjemikaliene i bombene skaper tykk hvit røyk som gir dekke for soldater.

Hvit fosfor brenner når det kommer i kontakt med oksygen og forårsaker dype brannskader når det treffer hud – noen ganger helt ned til beinet.