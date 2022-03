Ifølge ukrainske myndigheter skal general Mikhail Mizintsev være hovedmannen bak bombingene og angrepene mot byen Mariupol.

– Kampen mot Mariupol ledes personlig av general Mikhail Mizintsev, som ledet den russiske operasjonen i Syria. Putins favoritt, skriver Pravda Gerashchenko, rådgiveren til Ukrainas innenriksminister i et Telegram-innlegg.

Rådgiveren har adressert til Den internasjonale straffedomstolen i Haag. Videre i innlegget gir han Mizintsev personlig skylden for bombingen av kvinneklinikken, barnesykehuset, teateret og de sivile hjemmen i den ukrinske byen.

Samme mann skal også stå bak bombingene i Aleppo.

Det bekrefter Katarzyna Zysk, professor ved Institutt for forsvarsstudier, overfor TV 2.

Hun og andre ser nå likheter mellom hvordan russerne angriper Mariupol og hvordan de angrep den syriske byen.

– Strategisk klokt

Ifølge Syrian Obersvatorium for Human Rights skal russiske luftangrep ha forårsaket 20.697 dødsfall, hvorav 8661 av disse var sivile. 1640 av disse sivile skal ha vært drept i byen Aleppo.

Per nå anslås det at minst 2000 sivile har mistet livet i russiske angrep mot Mariupol, og i likhet med Aleppo har russerne også bombet den ukrainske havnebyen til det ugjenkjennelige.

Og bruke de samme lederne fra Syria-krigen til å angripe Mariupol, mener sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll virker som et strategisk klokt valg av russerne.

Begge byene er for eksempel en bykrig, påpeker Bukkvoll, og legger til at Mizintsev trolig bruker mye av det han lærte i Aleppo, hvis det stemmer at det er han som leder operasjonen.

Skrekkscenario

Professor Katarzyna Zysk understreker derimot at Russlands operasjon i Ukraina er en helt annen enn den i Syria, men er enig med Bukkvoll om at det finnes flere likhetstrekk i den russiske fremgangsmåten.

Professor Katarzyna Zysk er professor ved Insitutt for forsvarsstudier og ekspert på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Foto: Institutt for forsvarsstudier

– De likhetstrekkene som finnes, er at man nå har kommet over til en utmattelseskrig. De russiske styrkene angriper nå med uforbeholden styrke, med bruk av mye artilleri og luftangrep som i stor grad rammer sivile, sier Zysk til TV 2.

Noe av det samme skjedde altså også i Aleppo. Da ble russiske luftangrep rettet mot alle som ikke støttet landets president Bashar al-Assad.

Nå frykter man at Russland og Mizintsev vil gjøre det samme mot alle som ikke støtter den russiske invasjonen i Mariupol.

– Det er det store skrekkscenariet. Mariupol er det store skrekkscenariet i seg selv, men ettersom de russiske styrkene ikke kommer seg noe særlig videre på bakken, er det som står igjen å bombe de sivile. Slik håper man å påvirke de ukrainske styrkenes vilje til å fortsette å forsvare seg, sier Bukkvoll.