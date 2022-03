EU-forhandlere enige om historisk lov mot teknologigiganter

Lovteksten er blitt forhandlet fram av representanter fra EU-parlamentet og fra EUs 27 medlemsland.

Den er ment å gjøre det langt vanskeligere for teknologigigantene å dominere markedene, slik de gjør i dag, og tvinge dem til å gi rettferdige vilkår til andre foretak og forbrukerne som bruker tjenestene deres.

– Avtalen baner vei for en ny æra i teknologiregulering over hele verden. Digital Markets Act (DMA) setter en stopper for den stadig større dominansen til de stor teknologiselskapene, sier den tyske EU-parlamentarikeren Andreas Schwab, som ledet forhandlingsdelegasjonen til EU-parlamentet.

EUs digitaliseringskommissær Margrethe Vestager sier på Twitter fra forhandlingssalen at de alle føler at de har vært med på noe stort.

– Må ta ansvar

– Denne loven baner vei for et rettferdig digitalt marked. Portvokterne må nå ta sitt ansvar, sier hun om de store selskapene.

Loven er det første viktige framstøtet for å regulere digitale tjenester i EU på 20 år.

Blant annet innføres det forbud mot at de store teknologiselskapene favoriserer sine egne produkter og tjenester framfor andre selskaper.

Brukere skal også gis mulighet til å slette forhåndsinstallerte apper og kunne bruke digitale tjenester uten å måtte godta at deres data skal deles med andre av teknologiselskapenes plattformer.

Harde straffer

I tilfelle større brudd på DMA skal selskapene kunne straffes hardt, i verste fall med oppløsning av selskapet.

Loven omfatter selskaper og plattformer med minst 45 millioner aktive brukere i EU i måneden og en markedsverdi på minst 75 milliarder euro. Slik loven er utformet, rammer den et titall amerikanske og kinesiske giganter, blant dem Facebook.

Lovteksten skal presenteres på en pressekonferanse fredag morgen. Deretter må den godkjennes av så vel EU-parlamentet som EUs ministerråd.