Under et intervju med den amerikanske TV-kanalen CBS søndag, sier USAs forsvarsminister Lloyd Austin at Russlands invasjon av Ukraina nå for det meste har stoppet opp.

Videre beskriver han Russlands president Vladimir Putins strategi som å «mate soldater inn i en flishugger».

Business Insider omtalte saken først.

Hyller det ukrainske folket

– Putin har ikke vært i stand til å oppnå målene han ønsker å oppnå like raskt som han ønsker å oppnå dem, sier Austin.

Årsaken er trolig at de ikke var forberedt på motstanden de møtte.

– Ukrainerne har fortsatt å slite på styrkene hans (Putin, journ. anm). De har vært veldig effektive, blant annet ved å bruke utstyret og våpnene vi har gitt dem. I tillegg har det ukrainske folket vist en betydelig motstandsdyktighet, sier han.

Derfor mener han Putins strategi har påført troppene hans store tap, og sammenligner det med å mate en flishugger.

14.500 døde russiske soldater

Hvor mange russiske soldater som har mistet livet i krigen er fortsatt usikkert, da informasjon fra ulike parter spriker veldig.

Det ukrainske forsvarsdepartementet anslår at deres styrker har drept omtrent 14.500 russiske soldater, mens amerikansk etterretning estimerer at omtrent 7000 russiske soldater har blitt drept siden kampene starter.

Fra russisk side er det derimot stille.