Ti millioner ukrainere er på flukt

– Blant tingene som de som kriger overalt i verden har ansvaret for, er lidelsene som sivilbefolkningen som må flykte, påføres, sier FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi.

Krigen som Russland har innledet mot nabolandet, er nå så omfattende at ti millioner mennesker har måttet forlate sine hjem og flykte, enten internt eller til utlandet, ifølge UNHCR.

UNHCR, som er FNs flyktningorganisasjon, sier at til sammen 3.389.044 ukrainere har forlatt landet siden krigen begynte for vel tre uker siden. I løpet av siste døgn økte tallet med 60.352, omtrent like mange som dagen før.

FNs organisasjon for migranter, OIM, mener at 6,48 millioner mennesker er internt fordrevet og på flukt inne i landet.

90 prosent av dem som flykter fra landet, er kvinner og barn, siden menn mellom 18 og 60 år normalt ikke får forlate landet.

Unicef sier at 1,5 millioner barn er blant dem som har flyktet fra landet. OIM sier at 162.000 mennesker fra andre land har flyktet fra Ukraina. Blant dem er mange studenter som etter hvert får reise hjem til sine hjemland.

Før konflikten hadde Ukraina en befolkning på 37 millioner når man ikke regner med den russisk-okkuperte Krim-halvøya og de såkalte folkerepublikkene Donetsk og Luhansk. Regnes de okkuperte områdene med, var folketallet 44 millioner.