Ukraina-krigen har gjort at Europa ser seg om etter alternativer til russisk gass. Beslutningen som ble kunngjort av Belgias statsminister sent fredag kveld, betyr at landet sto atomkraftverk skal være i drift til utgangen av 2035.

Det er ti år lenger enn planlagt. Myndighetene vedtok allerede i 2003 å stenge de to kraftverkene, Tihange 3 i nærheten av den tyske grensa, og Doel 4 ved Antwerpen. Men over halvparten av strømmen som ble brukt i Belgia i 2021, kom fra kjernekraft, ifølge nettleverandøren Elia.