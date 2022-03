– Biologiske våpen klassifiseres som masseødeleggelsesvåpen. All bruk av biologiske stridsmidler er forbudt og noe Norge fordømmer på det sterkeste. Ingenting tyder på at Ukraina utvikler slike våpen. Det meste tyder derimot på at Russland, ved å fremme slike anklager, forsøker å utvide eget handlingsrom i krigen, sier Anniken Huitfeldt (Ap) til.

Dette var også Norges klare budskap i FNs sikkerhetsråd fredag, legger hun til.

Russland hadde bedt om møtet for å diskutere anklager om at Ukraina utvikler biologiske våpen, men vant ikke gehør hos Sikkerhetsrådets øvrige medlemsland.

USA, Frankrike, Storbritannia, Irland, Albania og Norge kom i stedet med en felles uttalelse der det anklaget Russland for å benytte Sikkerhetsrådet for å spre konspirasjonsteorier.

– Russland forsøker nok en gang å bruke rådet til å spre desinformasjon og propaganda og til å rettferdiggjøre sitt uprovoserte og brutale angrep på Ukraina, sa USAs FN-ambassadør ambassadør Linda Thomas-Greenfield da hun leste opp uttalelsen.

USA fastholdt under fredagens møte at det ikke foreligger beviser for at Ukraina har noe biologisk våpenprogram, men advarte om at Russland kan komme til å benytte slike våpen i krigføringen.

– Vi tror fortsatt at det er mulig at Russland planlegger å bruke biologiske våpen mot det ukrainske folk, sa Thomas Greenfield.