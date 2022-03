I et intervju med BBC sier Duda at en slik utvikling vil føre til at Nato revurderer standpunktet om ikke å bli militært involvert i krigen.

– Dette er i en størrelsesorden verden ikke har sett siden andre verdenskrig. Hvis du spør meg om Putin kan bruke kjemiske våpen, så tror jeg Putin kan bruke hva som helst nå, spesielt når han er i denne vanskelige situasjonen, sier han.

Han føyer til at Putin allerede har tapt krigen politisk, og at han ikke kommer til å vinne den militært.