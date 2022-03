Tysklands utenriksminister til Moldova

Baerbock, som fredag var i Serbia, sier at hun lørdag skal se på situasjonen for ukrainske flyktninger som ankommer Moldova, og at hun skal se på hvordan Tyskland kan hjelpe Europas fattigste land.

Hun skal møte Moldovas president Maia Sandu og statsminister Natalia Gavrilita, før hun skal besøke et mottakssenter for flyktninger i hovedstaden Chisinau. Baerbock skal også besøke en grenseovergang til Ukraina.

Ifølge tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) hadde Moldova frem til 6. mars mottatt nesten 83.000 flyktninger fra Ukraina.