– De har gått over til et nytt nivå med terror der de forsøker å fysisk fjerne representanter for Ukrainas lovlig valgte lokale myndigheter, sier Zelenskyj i en videotale.

Presidenten sammenligner handlingen med fremgangsmåten til «ISIS-terrorister». ISIS er et akronym for IS.

Zelenskyjs kontor la fredag ut et videoopptak som viser ordfører Ivan Fedorov med hette over hodet bli ført bort av bevæpnede menn fra en regjeringsbygning i Melitopol sørøst i Ukraina. CNN har geolokalisert og verifisert ektheten av videoen.

Påtalemyndighetens kontor i den russiskstøttede separatistkontrollerte Luhansk-fylket i Donbass-regionen øst i Ukraina skriver på sitt nettsted at Federov er anklaget for «terroraktiviteter» og finansiering av en nasjonalistisk militsgruppe «for å begå terrorhandlinger mot sivile i Donbas».

Ukrainske myndigheter uttalte før Zelenskyjs videotale at Russland har brutt folkeretten ved å bortføre ordføreren og feilaktig anklage ordføreren for terrorisme. Zelenskyjs presidentkontor ber alle med informasjon i bortføringssaken om å ta kontakt.

Russland erobret byen 26. februar. Russiske myndigheter har ikke kommentert saken.