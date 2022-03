Langt færre ble evakuert fredag

Det var Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som oppga tallet i en fjernsynstale natt til lørdag, melder Reuters.

Tallet er betydelig lavere enn de to dagene i forveien. Torsdag ble nesten 40.000 mennesker evakuert via humanitære korridorer, mens antallet var 35.000 onsdag, ifølge tall fra ukrainske myndigheter.

Zelenskyj sier at det var innbyggere i Tsjernihiv, Energodar, Hostomel og Kozarovitsji som ble evakuert fredag.

Han anklager Russland for å nekte å la folk forlate den beleirede havnebyen Mariupol, og sa at ukrainske myndigheter skal gjøre et nytt forsøk på å levere mat, vann og medisiner til byen lørdag.