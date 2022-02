Brasil vil ikke fordømme Putins krig

Bolsonaro, som besøkte Moskva 16. februar der han møtte president Vladimir Putin idet russiske ledere la siste hånd på planene om å invadere Ukraina, sa søndag at han hadde gitt Putin beskjed om at Brasil skal forholde seg nøytralt til konflikten. Det betyr «i favør av fred», uttalte Bolsonaro søndag.

– Vi kommer ikke til å velge noen side. Vi skal fortsette å være nøytral og hjelpe så mye som mulig i jakten på en løsning, sa presidenten til journalister i Brasilia.

Brasilianerne ønsker fred, men vi kan ikke ta med oss krigens konsekvenser hit, la han til, og minnet om at Brasil er stor importør av russisk kunstgjødsel.

Bolsonaro har i stor grad unngått å kritisere Russlands handlinger mot Ukraina, selv etter at Putins invasjon er blitt bredt fordømt av Vesten. Torsdag skjelte han ut sin visepresident Hamilton Mourao for å ha sagt at Brasil ikke er enig i Russlands invasjon av Ukraina.