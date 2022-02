Begge blir truet av sin store nabo – men Taiwan vil ikke sammenlignes med Ukraina

Selv om det finnes flere likheter – Taiwan er også et demokrati som har stått og står i trusler fra en mektigere, autoritær regjering – er forskjellene store, skal en tro de som bor på øya i Kinahavet.

For Tawians innbyggere føles både krigen i Ukraina, og krig generelt, som noe fjernt.

– Jeg tror ikke situasjonen vår ligner så veldig på den i Ukraina, verken politisk eller når det kommer til forbindelser til vår store nabo, forteller Ethan Lin, en 40-åring som jobber i servicebransjen i Taipei, Taiwans hovedstad.

– Jeg tror ikke faren for krig er så stor, fortsetter han.

Mer intens konflikt

Taiwan er en øy med omtrent 23 millioner innbyggere, rundt 160 kilometer utenfor Kinas østkyst. Taiwan har vært atskilt fra Kina siden 1949, da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet.

I praksis har Taiwan fullt selvstyre, men Kina insisterer fortsatt på at Taiwan skal underlegges myndighetene i Beijing og være en del av Kina.

Den langvarige konflikten har blitt mer intens siden den uavhengighetsorienterte presidenten Tsai Ing-wen vant valget i Taiwan i 2016. Etter det har Kina trappet opp det militære, diplomatiske og økonomiske presset mot øya.

Kinesiske krigsfly flyr mot Taiwan nærmest daglig, og senest i januar var så mange som 39 fly i luften mot Taiwan.

Gjenforening

Kinas president Xi Jinping har understreket at en fredelig gjenforening av Kina og Taiwan er det beste for begge parter. Men Kina har ikke utelukket å bruke makt for å oppnå en gjenforening, eller hvis Taiwan erklærer selvstendighet.

En militærintensiv er likevel usannsynlig slik det er nå, og trolig vil ikke hendelser i andre deler av verden ha stor påvirkning på myndighetene i Kina, tror Li Minjiang, en kinesisk ekspert på internasjonale relasjoner ved Nanyang-universitetet i Singapore.

– Den eksterne påvirkningen på Kinas avgjørelser om Taiwan er minimal, sier Li, og legger til at Kina trolig vil fortsette med informasjonskampanjer og oppmuntringer for å påvirke folks mening om situasjonen med Taiwan.

Ukrainere i Taiwan deltar i demonstrasjoner i hovedstaden Taipei. Foto: Chiang Ying-ying / AP/NTB

Usikker støtte fra USA

Et kritisk spørsmål for Taiwan er om USA, som har sendt våpen men ikke styrker til Ukraina, ville grepet inn dersom Kina invaderte dem. USA har ikke hatt offisielle diplomatiske bånd til Taiwan siden 1979, da de anerkjente myndighetene i Beijing.

USA har likevel historiske forbindelser til Taiwan og selger våpen for milliarder av dollar til øya. Taiwan er også en dominerende aktør innen produksjon av halvledere, som brukes blant annet i smarttelefoner og biler.

– Taiwans økonomi og teknologi er viktig for USA, og kanskje USA vil verdsette Taiwan mer enn Kina, men vi må se an hvordan konflikten i så fall utspiller seg, sier Kao-Cheng Wang, professor ved Tamkang-universitetet i Taiwan.

Frykter ytre krefter

Taiwan kunngjorde fredag at de vil slutte seg til de globale sanksjonene mot Russland.

– Vi kan ikke sitte på sidelinjen mens en stormakt mobber en liten nabo, sier Wang Ting-yu, en folkevalgt fra Tsais regjerende parti, på Twitter.

Tsai selv har uttalt at hun frykter at «ytre krefter» kan utnytte krigen i Ukraina til å påvirke moralen i landet.

Hun understreket at Taiwans situasjon er svært ulik Ukrainas, men uttalte samtidig at landet må vokte seg vel mot informasjonskrigføring og falsk informasjon for å være i stand til å opprettholde landets sosiale og økonomiske stabilitet.

Hun nevnte ikke Kina spesifikt.

Russland og Kina har et tett bånd. Foto: Alexei Druzhinin / Kremlin/AP/NTB

Xi og Putin er ulike

Professor Wang ved Tamkang-universitetet mener Russlands president Putin skiller seg fra Kinas president Xi i det at han tidligere har brukt makt mot andre land, som for eksempel nabolandet Georgia.

– Xi Jinping står sterkt, men han økte det militære nærværet i stedet for å starte en krig, understreker Wang.

I Taiwans travle hovedstad Taipei tviler selger Peter Chiang på at Kina vil angripe dem.

– Jeg tror ikke de står så støtt internt akkurat nå, sier han.

Avviser sammenligning

Den kinesiske avisen Global Times, som eies av kommunistpartiet, har sammenlignet Taiwan med Ukrainas Donetsk-region, som blir kontrollert av prorussiske separatister. Tidligere president i USA, Donald Trump, spådde et angrep på Taiwan i et intervju denne uken, hvor han også berømmet Putins handlinger.

Men representanter for kinesiske myndigheter er mer forsiktige.

– Taiwan er virkelig ikke Ukraina, understreker Hua Chunying, talsperson for Kinas utenriksdepartement, og insisterte på at Taiwan er en integrert del av Kina.

– Alltid på vakt

På den taiwanske øygruppen Matsu, hvis ytterste punkt ligger bare ti kilometer fra Kina, avviser ikke politikeren Wen Lii en mulig invasjon. Men han advarer mot forenklede sammenligninger med Ukraina.

– Lettvinte sammenligninger gir ofte næring til en uunngåelig, triumferende fortelling til fordel for Kina, samtidig som de ignorerer de ulike kontekstene og forholdene som gjelder for hver region, sier Wen.

– Folk her på Matsu er alltid på vakt, men diskusjoner om kinesiske trusler er vanligvis basert på konkret informasjon i stedet for kriser i utlandet, sier han og slår fast at det foreløpig ikke foregår noen militær oppbygging.