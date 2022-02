Russland: Har oppnådd det vi ville for dagen

I tillegg hevder det russiske forsvarsdepartementet at Russland har tatt ned fire fly og en drone under den såkalte spesialmilitæroperasjonen, melder nyhetsbyrået Tass.

– Alle oppgavene som ble tildelt russiske soldater for dagen, ble løst med suksess, uttaler generalmajor Igor Konasjenkov, talsperson for det russiske forsvarsdepartementet.

Han understreket samtidig at militæroperasjonen i Ukraina vil fortsette.

Ifølge Intefax sa Konasjenkov også at russiske soldater fra Donetsk og Luhansk kom seg 6 til 8 kilometer inn gjennom det «velutstyrte ukrainske forsvaret», takket være luft- og artilleristøtte.

57 mennesker drept

Ukrainas helseminister sier ifølge nyhetsbyrået Interfax at 57 mennesker er drept og 169 såret så langt torsdag som følge av den russiske invasjonen.

Det er foreløpig uklart om det er snakk om soldater eller sivile, ifølge meldingen fra ukrainske Interfax.

Helsevesenet fungerer foreløpig stabilt, men pasienter må omprioriteres, ifølge helseminister Viktor Liasjko.

Ukraina: Mistet kontroll over to fylker

Lokale myndigheter i Ukraina sier på sin side at de har mistet kontrollen over to fylker, Kherson og Henitsjesk, sør i landet. I fylket Kherson skal også 13 sivile være drept, ifølge lokale myndigheter.

Også ni ukrainske soldater er drept i kampene med russiske styrker, opplyser fylkesadministrasjonen.

Ifølge ukrainske kilder har russiske styrker tatt kontroll over en kanal og et vannkraftverk sør i landet, samt grensestasjoner mellom fastlandet og Krim-halvøya. Det er frykt for at Russland også vil invadere havnebyen Odesa sør i Ukraina.

Kamper nær Tsjernobyl

Russland skal også ha tatt kontroll over en militærflyplass i nærheten av hovedstaden Kyiv og det kommer også meldinger fra Reuters om at russiske styrker har tatt kontroll over atomanlegget Tsjernobyl.

– Våre styrker ofrer livene sine for å hindre en gjentakelse av tragedien fra 1986, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på Twitter tidligere torsdag.

Saken oppdateres.