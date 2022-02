Russland sier angrepene vil fortsette

Det russiske forsvarsdepartementets talsmann Igor Konasjenkov fastholder at angrepene bare er rettet mot militære mål og at ukrainske byer ikke vil bli angrepet verken med fly, raketter eller artilleri.

Russland vil derimot ødelegge Ukrainas militæranlegg, luftforsvar og flyplasser med presisjonsvåpen, sier han.

Øyenvitner flere steder i Ukraina sier at sivile mål også er angrepet, men disse meldingene er ikke bekreftet fra uavhengige kilder.

Peskov kommenterte torsdag også det dramatiske børsfallet i Russland og sier at det var som forventet.

Verdien av aksjene notert på hovedindeksen i Moskva falt i morgentimene med nesten 50 prosent, og noen timer senere var børsen fortsatt drøyt 30 prosent ned.

– Markedets og finanssektorens følelsesmessige reaksjon var forventet. Alle nødvendige tiltak er satt inn for å sikre at denne perioden er over så raskt som mulig, sa Peskov.

Ifølge Putins talsmann støtter «et solid flertall» beslutningen om å anerkjenne de ukrainske utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk som uavhengige.

– Det er derfor vi forventer at dette støttes også, sier han med henvisning til angrepet på Ukraina.