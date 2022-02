Den politiske og militære krisen mellom Russland og Ukraina startet i 2013-2014, og har pågått siden. I 2013 ble det intern strid i Ukraina om landets tilnærming til EU. Ukrainas daværende president, Viktor Janukovitsj, sa nei til en planlagt handels- og samarbeidsavtale med EU, og inngikk i stedet en avtale med Russland. En avgjørelse som utløste demonstrasjoner mot den prorussiske presidenten, som deretter ble avsatt i februar 2014.

Annektering av Krim og uavhengighet

De russisk-orienterte områdene øst og sør i Ukraina møtte Kyivs EU-vennlige makthavere med mistro, og i mars 2014 stemte Krim-halvøyas befolkning for løsrivelse. 18. mars annekterte Russland Krim.

En måned senere tilspisset situasjonen seg ytterligere, da prorussiske separatister tok kontroll over flere områder øst i Ukraina. I mai 2014 proklamerte opprørerne uavhengighet for regionene Donetsk og Luhansk, og siden har flere kamper mellom ukrainske regjeringsstyrker og separatistene utspilt seg. Det ble etter hvert tydelig at Russland bisto separatistene med både politisk, militær og økonomisk støtte, noe Russland benekter.

Fire år frem i tid, november 2019, kom den første militære konfrontasjonen mellom Ukraina og Russland siden 2014. Tre ukrainske marineskip i Kertsj-stredet ble beskutt av den russiske kystvakten. Flere marinesoldater skal ha blitt tatt til fange av Russland, før de ble løslatt ett år senere.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Bilkøene ut av Ukrainas hovedstad Kyiv var lange i morgentimene torsdag, etter at Russland innledet et angrep mot lande. Foto: Emilio Morenatti / AP

Russland trapper opp

Tidlig i 2021 ble over 100.000 russiske soldater plassert på grensen til Ukraina. Etter flere samtaler mellom Vladimir Putin og Joe Biden, ble soldatene fjernet etter noen uker, men i november samme år meldte amerikanske myndigheter om uvanlig russisk styrkeforflytning nær grensen til Øst-Ukraina.

I desember 2021 blir Russland advart om økonomiske konsekvenser, sanksjoner og massive strategiske konsekvenser fra både USA, EU og Nato dersom de invaderer Ukraina.

I januar 2022 setter Russland soldater inn ved den ukrainske grensen, og USA og Storbritannia henter hjem ansatte og deres familier ved sine ambassader i Kyiv. Nato trapper samtidig opp tilstedeværelsen i Øst-Europa.

Situasjonen tilspisser seg ytterligere, og i begynnelsen av februar anklager Russland USA for å «piske opp» stemningen, ved å sende ytterligere 3000 soldater for å styrke Natos tilstedeværelse i Øst-Europa.

Russlands forsvarsdepartement hevder de har begynt å flytte styrker vekk fra grenseområdet mot Ukraina, uten at Nato og USA ser noen tegn til dette.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Grafikk viser områdene som er rammet i Ukraina. Foto: Grafikk/Dennis Labourée Fossen/ABC Nyheter

Så smeller det

I midten av februar rammes flere departement og banker i Ukraina av et dataangrep. Russland blir anklaget for å stå bak, noe Kreml avviser.

21. februar anerkjenner Russland utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina som uavhengige stater.

Tre dager senere, torsdag 24. februar angriper Russland militære mål over hele Ukraina og sender bakkestyrker inn i landet.

Kilder: Store norske leksikon, NTB