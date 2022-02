Ericsson erkjenner korrupsjon i Irak

Erkjennelsen kommer som følge av en intern gransking som ble gjennomført i 2019, men først tirsdag orienterte Ericsson i en pressemelding om konklusjonen. Ifølge selskapet har flere ansatte fått sparken som følge av det som er avdekket.

Granskingen av Ericssons virksomhet i Irak viste blant annet at selskapet har gitt pengegaver til ukjente mottakere, at en underleverandør er betalt for arbeid som ikke er definert og at det «på upassende vis er benyttet salgsagenter og konsulenter».

Ericsson har også gransket påstander om at penger fra selskapet skal ha havnet hos den ytterliggående islamistgruppa IS, som på et tidspunkt kontrollerte en betydelig del av Irak. Dette skal ha skjedd fordi selskapet benyttet «alternative transportveier» på et tidspunkt da IS kontrollerte «visse transportruter».

– Man har kjøpt transportveier gjennom områder som ble kontrollert av terroristorganisasjoner, inkludert IS, medgir Ericssons direktør Börje Ekholm til avisa Dagens Industri.

Ifølge ham har det imidlertid ikke latt seg gjøre å fastslå hvor pengene til slutt havnet.

Ericsson er ikke ukjent med korrupsjon. I 2017 inngikk selskapet et forlik med USA og gikk med på å betale rundt 10 milliarder svenske kroner til amerikanske myndigheter for forhold knyttet til virksomhet i Kina, Djibouti, Indonesia, Kuwait og Vietnam i årene 2000 til 2016.